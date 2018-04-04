Пасхальный крестный ход в центре Екатеринбурга возглавит колонна из юных скаутов и барабанщиков

Общегородской праздничный крестный ход 8 апреля, в день Пасхи, стартует в 16:00 от Свято-Троицкого собора (ул. Розы Люксембург , 57) до Храма-на-Крови. Как рассказали в Екатеринбургской епархии, по традиции, зародившейся год назад, крестный ход возглавит детская колонна — из палестинских скаутов и уральских барабанщиков.

— Детям — участникам пасхального шествия — в этот день раздадут яркие значки с логотипом движения «Верим. Действуем», — рассказали в пресс-службе епархии. — Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл предложил в 2017 году всем объединить свои усилия, чтобы сделать как можно больше доброго и полезного в своем городе, селе, приходе. В этом году движение отметило год, за это к нему примкнули патриотические молодежные объединения и приходы епархии.

Участники крестного хода, помимо этого, понесут транспаранты с портретом Николая II — в честь 150-летия со дня его рождения и 100-летия подвига святой Царской семьи.

Благодатный огонь из Иерусалима делегация от Екатеринбургской епархии доставит в Свято-Троицкий кафедральный собор, где праздничную службу проведёт митрополит Кирилл. Оттуда огонь разойдётся по храмам епархии и по домам прихожан.