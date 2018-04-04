10 любопытных фактов об Алине Коломойцевой, которая представляет Тюмень на «Мисс Россия — 2018»

С 21 марта полсотни красавиц со всей страны готовятся к финалу национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2018». Среди конкурсанток — 19-летняя тюменка Алина Коломойцева. Танцор в прошлом и начинающий журналист — сейчас, эта девушка уже не раз участвовала в различных смотрах красавиц. Почему она решила пройти кастинг на этот конкурс, дружит ли участницами из других городов, что любит читать и слушать, — студентка журфака рассказала 72.ru, а мы — вам.

Мечта из детства, ставшая реальностью

— Давно хотела окунуться в эту сказку, осуществив свою детскую мечту. Помню, как ещё маленькой девочкой смотрела на красавиц, которые борются за победу на «Мисс Россия» разных лет. И очень хотела оказаться на их месте. Сейчас я тут, уже в финале. Бесконечно горжусь тем, что мне выпала честь представлять родную и любимую Тюмень

Соперницы или подружки

— На конкурсе все девушки — общительные, дружелюбные и очень приветливые. Конечно, все мы общаемся и отлично ладим между собой. Очень рада, что завожу тут приятные знакомства. А вот ссор и споров нет вообще. Это всего лишь растиражированные стереотипы.

С микрофоном, холстом и танцевальными туфельками

— Всю жизнь, сколько себя помню, у меня есть разные увлечения, к которым отношусь со всей серьёзностью. С 4 до 14 лет профессионально занималась бально-спортивными танцами, после — пробовала себя в роли живописца в художественной школе. Сейчас я в полном восторге от моей будущей профессии. Учусь на факультете журналистики в РУДН и работаю корреспондентом на телеканале RussianMusicBox.

Самое главное в каждом

— Больше всего ценю в людях искренность и умение говорить правду. Ещё важно уметь ставить для себя цели и добиваться их. С детства я хотела стать известным журналистом, поэтому после окончания школы поступила именно на этот факультет. Сейчас моя главная задача — победить на «Мисс Россия — 2018». Сделаю для этого всё, что от меня зависит.

Самый лучший талисман

— В последние несколько лет на конкурсах красоты разного масштаба я — частый гость. И каждый раз в качестве талисмана везу с собой свой сценический танцевальный костюм. С ним мне сопутствует удача. А ещё этот наряд пригождается для выступления на конкурсе талантов. Танцевать по-прежнему очень люблю, хотя уже несколько лет назад закончила заниматься этим профессионально.

Шелест страниц любимых книг

— Всегда стараюсь выделить хотя бы пару часов на чтение книг. Нравятся мне произведения многих авторов, поэтому одну-единственную любимую книгу выделить сложно. Но есть та, которую обожаю перечитывать, и могу делать это бесконечно — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова . Если не читали ещё этот роман, очень рекомендую.

На большом киноэкране

— Как и в случае с книгами, фильмы-фавориты мне тоже выделить непросто, но попробую. Очень нравится «Дом грёз» Джима Шеридана . И легендарный «Титаник» Джеймса Кэмерона , который стали крутить в кинотеатрах за год до моего рождения — в 1997 году.

Заветный билет в страну мечты

— Мечтаю побывать в США , съездить в Италию . Обожаю открывать что-то новое для себя, и поездки — отличный способ это сделать. Например, когда вникала в тонкости дайвинга, в одно из погружений встретила акулу. Непередаваемые и очень яркие эмоции. Это незабываемо.

Когда очень-очень волнуешься

— Не знаю, как других, но лично меня музыка успокаивает. Особенно это важно сейчас, на конкурсе, где готовиться к финальному выходу на сцену — очень волнительно. Поэтому беру наушники и слушаю Lana Del Rey и Sia. У них просто потрясающие треки!

Цвет победы и заветные лайки

— Обожаю красный цвет. Когда тут, на «Мисс Россия», нам выдавали костюмы, мне достался наряд моего любимого цвета. Такое счастливое совпадение! Очень рада этому, как и вашим голосам на официальном сайте национального конкурса красоты «Мисс Россия — 2018». Те 20 девушек, которые наберут здесь максимальное число голосов, имеют в разы больше шансов победить. Поддержите Тюмень, перейдя по этой ссылке. Спасибо каждому! Очень ценю вашу поддержку!