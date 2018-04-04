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Постпред России при ЕС заявил, что состав «Новичка» можно найти в интернете
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Постпред России при ЕС заявил, что состав «Новичка» можно найти в интернете 

Говорит Москва 1 час назад
«Я лично не удивлён заключением британской лаборатории. То, что они называют „Новичком“, я так понимаю, целая категория субстанций, рецептура есть даже в интернете. Производить его могли где угодно, при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета. Так что, естественно, британские эксперты были априори не в состоянии определить происхождение», — заявил Владимир Чижов в кулуарах Московской конференции по международной безопасности.
Накануне глава британской военной лаборатории в Портон-Дауне сообщил, что специалисты не смогли определить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь. Где «Новичок» был изготовлен, не установлено.
В Кремле констатировали, что версия Лондона о причастности Москвы к покушению на экс-офицера ГРУ «не подтвердится в любом случае, и премьер-министру Великобритании нужно будет как-то смотреть в глаза своим коллегам по ЕС» и извиниться перед российскими властями.
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