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Постпред России при ЕС прокомментировал итоги экспертизы применённого в Солсбери вещества
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Постпред России при ЕС прокомментировал итоги экспертизы применённого в Солсбери вещества 

RT на русском 1 час назад
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не удивлён заключением британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты не смогли установить страну происхождения применённого в Солсбери вещества. «Я лично не удивлен этим заключением. Потому что-то, что они называют „Новичком“ — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна», — сказал он.
По его словам, «рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета».
«Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», — приводит слова Чижова РИА Новости.
Также он заявил, что не думает, что сейчас можно говорить о новых санкциях ЕС против Москвы в связи с инцидентом в Солсбери.
«Потому что даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», — сказал он.
Ранее стало известно, что в Британии не смогли установить страну происхождения применённого в Солсбери вещества.
RT на русском: последние новости
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