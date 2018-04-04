Постпред России при ЕС прокомментировал итоги экспертизы применённого в Солсбери вещества

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не удивлён заключением британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты не смогли установить страну происхождения применённого в Солсбери вещества. «Я лично не удивлен этим заключением. Потому что-то, что они называют „Новичком“ — а это, я так понимаю, целая категория субстанций, широко известна», — сказал он.

По его словам, «рецептура есть в интернете даже, производить его могли где угодно при наличии худо-бедно оборудованной лаборатории и навыков на уровне студентов химического факультета».

«Так что, естественно, что они были априори не в состоянии определить происхождение», — приводит слова Чижова РИА Новости

Также он заявил, что не думает, что сейчас можно говорить о новых санкциях ЕС против Москвы в связи с инцидентом в Солсбери.

«Потому что даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией , консенсуса по практическим мерам в ЕС не было», — сказал он.

Ранее стало известно, что в Британии не смогли установить страну происхождения применённого в Солсбери вещества.