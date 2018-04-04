В Тюменском районе готовятся к запуску новых канализационно-очистных сооружений

В Тюменском районе готовятся к запуску второй очереди очистных сооружений для областного геронтологического центра «Красная гвоздика».

«Ввод в эксплуатацию комплекса сооружений обеспечит создание беспрерывного и последовательного технологического процесса очистки сточных вод, поступающих с объектов реабилитационного центра, и предотвратит дальнейшее загрязнение сточными водами учреждения озера Мертвое (Безымянное)», — сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области со ссылкой на департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас на объекте завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Старые очистные сооружения переоборудованы в цех механической очистки. Работы по благоустройству территории очистных сооружений будут завершены с наступлением тепла.