Столовую «Трапезная» в Рязани закрыли из-за антисанитарии

Постановлением Железнодорожного районного суда ООО «Сочник» признано виновным в административном правонарушении, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Установлено, что при проведении административного расследования в отношении ООО «Сочник», осуществляющего деятельность по адресу: улица Лермонтова, 9/2 (столовая «Трапезная») выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В отношении юридического лица применена обеспечительная мера в виде приостановления деятельности. Составлен протокол о временном запрете деятельности.

Согласно решению суда, «Трапезная» приостановила свою деятельность на 20 суток.