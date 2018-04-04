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Столовую «Трапезная» в Рязани закрыли из-за антисанитарии
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Столовую «Трапезная» в Рязани закрыли из-за антисанитарии 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: МедиаРязань
Постановлением Железнодорожного районного суда ООО «Сочник» признано виновным в административном правонарушении, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Установлено, что при проведении административного расследования в отношении ООО «Сочник», осуществляющего деятельность по адресу: улица Лермонтова, 9/2 (столовая «Трапезная») выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В отношении юридического лица применена обеспечительная мера в виде приостановления деятельности. Составлен протокол о временном запрете деятельности.
Согласно решению суда, «Трапезная» приостановила свою деятельность на 20 суток.
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