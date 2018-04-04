Патрушев призвал наладить международный обмен информацией по новым видам наркотиков

"В тесной увязке с антитеррористической повесткой дня рассматриваем проблему незаконного оборота наркотиков. В большинстве случаев это один из основных источников финансирования террористов, — сказал Патрушев. — Важно активизировать контакты для выработки совместных практических мер в данной области, включая налаживание обмена информацией по новым видам наркотиков, местам их производства и каналам поставок".

По его словам, еще одна угроза, связанная с международным терроризмом, — нелегальная миграция. Ее каналы, по мнению секретаря Совбеза РФ, активно используются террористическими организациями для перемещения боевиков, среда нелегальных мигрантов благоприятна для ведения террористической пропаганды и вербовки, а также создания «спящих» террористических ячеек, представляющих особую опасность.

Патрушев подчеркнул, что значительно возросли возможности террористов по распространению материалов и вербовке новых членов — через интернет. «Следует наращивать международное сотрудничество и обмен информацией в отношении преступлений террористической и экстремистской направленности, совершаемых с применением информационных технологий, — заключил он. — На перспективу нужно выходить на принятие правил ответственного поведения государств в информационном пространстве, которые заложат фундамент формирования необходимого международно-правового режима».