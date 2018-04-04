Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни

Программу «Цифровизация сельского хозяйства» планируется запустить в 2019 году, ее разработкой занимаются в Минсельхозе . Одной из мер станет внедрение роботов, которые будут собирать пробы почв на участках. Аграриям обещают возмещение части затрат на закупку программного обеспечения и техники.

Роботы будут определять количество удобрений, которые необходимо внести в почву на участке. Один робот за сезон может исследовать 100–150 тысяч гектаров земель. Об этом рассказал гендиректор научно-технического центра «Робопроб» Владимир Елисеев. Образцы земли проанализируют, а затем создадут карту состояния почвы. Охватить всю Россию можно было бы при помощи 800 роботов, но это слишком дорого. Одно устройство стоит 2,5 миллиона рублей, поэтому исследование затянется на несколько лет, сообщает газета «Известия»

Как рассказали в Минсельхозе, программа цифровизации также поможет создать единую базу учета сельскохозяйственных земель, а также понять какая часть из них находится в работе. Сейчас в стране, по разным данным, в запустении находятся от 40 до 50 миллионов гектаров. Следить за наличием деятельности на участках планируют при помощи спутников.

Кроме того, планируется отслеживать продукцию, производимую в АПК. Специальная система узнает путь продуктов от поля до прилавка. Это позволит снизить количество некондиционной продукции в магазинах. Система также поможет развитию экспорта за счет поддержания уровня качества, полагают в министерстве.

По данным ведомства, сейчас в России только 10 процентов пашни обрабатываются с применением цифровых систем. При этом там, где не используются новые технологии, теряется до 40 процентов урожая. Объем рынка компьютерных технологий в отрасли к 2026 году планируется увеличить в пять раз. Сейчас показатель составляет 360 миллиардов рублей.