Трамваи из Усть-Катава показались на волгоградских улицах

Волгограде на обкатку сегодня, 4 апреля, утром вышли новые трамваи, поступившие в город из Усть-Катава . Волгоградцы, заметив вагоны на родных рельсах, делятся фотографиями в социальных сетях.

О том, что шесть новых трамваев из Усть-Катава проходят техосмотр и обкатку на территории депо № 5 волгоградского транспортного предприятия «Метроэлектротранс» V1.ru сообщал 29 марта. Тогда же стало известно, что совсем скоро вагоны выпустят за пределы депо.

Сегодня, увидев трамваи на улице, жители Волгограда оценили их внешнюю привлекательность.

Вагоны выполнены по приницпу «тяни-толкай» и имеют двустороннее расположение дверей. Это особенно удобно для работы в волгоградской подземке.