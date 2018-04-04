Почти четверть паровых и тепловых сетей в Приморье нуждается в замене — Приморскстат

Только в Арсеньеве нужно заменить 90% труб.

На конец 2017 года в эксплуатации организаций жилищно-коммунального хозяйства Приморского края находилось 860 котельных и 2294,8 км тепловых сетей, которые обеспечивали население и бюджетофинансируемую сферу теплоэнергией и горячим водоснабжением.

Было произведено 10346,7 тыс. Гкал тепловой энергии. В них установлено 2373 котла общей мощностью 9105,5 Гкал/час, из них в городской местности — 375 котельных, 1183 котла мощностью 6517 Гкал/час. Из общего количества котельных 232 (27%) принадлежат муниципальным предприятиям, их суммарная мощность 744 Гкал/час (8%).

В краевом центре действует 87 котельных, суммарная мощность которых составляет 2939.7 Гкал/час (32% общекраевой). Наибольшее число котельных действует в Уссурийске (59), Находке и Чугуевском районе (по 42), Надеждинском (36) и Октябрьском районах (35).

Из всех котельных расположенных в крае 655 (76%) мощностью до 3 Гкал/час, 150 (17%) — от 3 до 20 Гкал/час, 46 (5%) — от 20 до 100 Гкал/час. На твёрдом топливе работает 638 котельных (74%), на жидком — 166 (19%).

Из всей протяжённости паровых и тепловых сетей 24% (543 км) нуждаются в замене. Неблагоприятная ситуация сложилась в Арсеньеве, где 90% городских сетей подлежат замене, Спасске-Дальнем — 67, Дальнегорске — 65, Черниговском — 70, Кавалеровском — 65, Ольгинском — 63%.

В 2017 году произведены работы по замене 49,5 км тепловых и паровых сетей. Во Владивостоке заменено 8,8 км.