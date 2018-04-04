Следователи начали проверку по факту падения снега на пенсионера в Уфе

Уфе проверяют информацию о травмировании пожилого мужчины — на пенсионера во время прогулки свалился снег.

Как выяснили следовали, ледяная шапка упала с кондиционера, закрепленного на здании по улице Ленина. Снег упал прямо на голову пожилому уфимцу, и ему понадобилась помощь врачей.