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Прокуратура заставила коммунальщиков привести в порядок старинный дом в Петродворце
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Прокуратура заставила коммунальщиков привести в порядок старинный дом в Петродворце 

Интересант 1 час назад
В ходе проверки, организованной прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга, выяснилось, что многоквартирный жилой дом на Знаменской улице, являющийся объектом культурного наследия, из рук вон плохо содержится ООО «ЖКС Петродворца».
Фасады пора избавлять от трещин в штукатурке и красить, на цоколе здания, выполненном из натурального камня, имеются цементные заделки и растительность. Часть художественных элементов фасада утрачена, полуразрушены балконные плиты, а металлические детали подверглись коррозии.
Прокуратура внесла представление генеральному директору ООО «ЖКС Петродворца» об устранении нарушений и контролирует его исполнение.
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