Прокуратура заставила коммунальщиков привести в порядок старинный дом в Петродворце

В ходе проверки, организованной прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга , выяснилось, что многоквартирный жилой дом на Знаменской улице, являющийся объектом культурного наследия, из рук вон плохо содержится ООО «ЖКС Петродворца».

Фасады пора избавлять от трещин в штукатурке и красить, на цоколе здания, выполненном из натурального камня, имеются цементные заделки и растительность. Часть художественных элементов фасада утрачена, полуразрушены балконные плиты, а металлические детали подверглись коррозии.