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Воробьёв заявил, что новые волоколамские власти могут «сделать конфетку» из проблемного района
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Воробьёв заявил, что новые волоколамские власти могут «сделать конфетку» из проблемного района 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Об этом Андрей Воробьёв заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Парень, который пришёл в Волоколамск, успешно поднял самый отсталый муниципальный городской округ — Лосино-Петровский, это там, где Щелковский район. Сделал в общем-то конфету. И навёл порядок там. Это заслуживает уважения. Поэтому мы этого парня, Вихарева Андрея, направили на тяжёлый участок работы, в Волоколамский район. Он сделает там результат, и мы будем ему помогать».
Областной глава также отметил, что в своей работе Вихарев будет опираться на помощь районного общественного совета.
«Мы собираем общественный совет, актив, элиту района, чтобы наметить не только планы по рекультивации полигона, но и по благоустройству района, по капитальному ремонту социальный учреждений. Мы понимаем, что там должна быть реализована достаточно заметная, я бы сказал, амбициозная программа, которая бы позволила забыть о том, что было несколько лет назад связано с «Ядрово»».
Ситуация вокруг волоколамского полигона «Ядрово» обострилась 21 марта, когда 77 школьников обратились к врачам после выброса свалочного газа. После этого местные жители провели несколько акций за закрытие свалки. К протестующим приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отправил в отставку глава Волоколамского района Евгения Гаврилова. И.о. руководителя региона был назначен Андрей Вихарев.
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