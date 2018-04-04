Воробьёв заявил, что новые волоколамские власти могут «сделать конфетку» из проблемного района

«Парень, который пришёл в Волоколамск , успешно поднял самый отсталый муниципальный городской округ — Лосино-Петровский , это там, где Щелковский район. Сделал в общем-то конфету. И навёл порядок там. Это заслуживает уважения. Поэтому мы этого парня, Вихарева Андрея , направили на тяжёлый участок работы, в Волоколамский район. Он сделает там результат, и мы будем ему помогать».

Областной глава также отметил, что в своей работе Вихарев будет опираться на помощь районного общественного совета.

«Мы собираем общественный совет, актив, элиту района, чтобы наметить не только планы по рекультивации полигона, но и по благоустройству района, по капитальному ремонту социальный учреждений. Мы понимаем, что там должна быть реализована достаточно заметная, я бы сказал, амбициозная программа, которая бы позволила забыть о том, что было несколько лет назад связано с «Ядрово»».