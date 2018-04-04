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Россияне нашли замаскированные под опоры горшки на мосту за миллиард рублей
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В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

Россияне нашли замаскированные под опоры горшки на мосту за миллиард рублей 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Строители использовали обычные цветочные горшки для оснований опор освещения на отремонтированном Высоком мосту в Калининграде. Об этом написал на своей странице в Facebook житель города Евгений Аносов.
Между тем, стоимость проведенных работ составила порядка миллиарда рублей.
«Поскольку, еще раз говорю, проектом их установка не предусмотрена, экспериментировали, — прокомментировал действия строителей глава городского комитета архитектуры Артур Крупин изданию «Новый Калининград.Ru». — Где-то поставили одни элементы, где-то — другие. Сейчас будем выбирать и смотреть, что к чему. А по поводу горшков — разберемся».
Крупин подчеркнул, что Управлению капстроительства поручено проверить объект.
Представитель компании-подрядчика АБЗ «Дорстрой» рассказал тому же изданию, что пластиковые цветочные горшки — это временное решение.
Реконструкция моста началась в 2016 году. Журналисты «Комсомольской правды в Калининграде» нашли еще десяток заметных недочетов, допущенных строителями: кривые стыки, узкая велодорожка, проваливающаяся плитка и так далее.
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