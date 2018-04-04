Россияне нашли замаскированные под опоры горшки на мосту за миллиард рублей

Строители использовали обычные цветочные горшки для оснований опор освещения на отремонтированном Высоком мосту в Калининграде . Об этом написал на своей странице в Facebook житель города Евгений Аносов. Между тем, стоимость проведенных работ составила порядка миллиарда рублей. «Поскольку, еще раз говорю, проектом их установка не предусмотрена, экспериментировали, — прокомментировал действия строителей глава городского комитета архитектуры Артур Крупин изданию «Новый Калининград.Ru». — Где-то поставили одни элементы, где-то — другие. Сейчас будем выбирать и смотреть, что к чему. А по поводу горшков — разберемся». Крупин подчеркнул, что Управлению капстроительства поручено проверить объект. Представитель компании-подрядчика АБЗ «Дорстрой» рассказал тому же изданию, что пластиковые цветочные горшки — это временное решение. Реконструкция моста началась в 2016 году. Журналисты « Комсомольской правды в Калининграде» нашли еще десяток заметных недочетов, допущенных строителями: кривые стыки, узкая велодорожка, проваливающаяся плитка и так далее.