Пластиковые горшки на Высоком мосту в Калининграде заменят на металлические

Пластиковые горшки в основании световых опор на Высоком мосту в Калининграде в ближайшее время заменят на постоянные металлические конструкции.

Источник в компании подрядчика «АБЗ-дорстрой» сообщил о скорой замене пластиковых горшков на постоянные металлические конструкции на реконструированном Высоком мосту в Калининграде, сообщает издание «Новый Калининград». Замена произойдет в четверг, 5 апреля.

Ранее в декоре опор освещения специалисты «АБЗ-дорстрой» использовали пластиковые цветочные горшки. Это выяснилось после того, как на некоторых фонарях сошла краска.

Первоначально декоративные элементы в виде пластиковых цветочных горшков, которые служили в качестве декоративных «юбок» на опорах освещения, не были предусмотрены. Однако с их помощью были закрыты крепежные болты в основании опор. Подрядчик выбирал «юбки» на свое усмотрение, и они не входили в смету, сообщает издание со ссылкой на главу комитета архитектуры и строительства Артура Крупина . Он поручил управлению капитального строительства, принимавшему объект, все проверить и пообещал разобраться.

Высокий мост ввели в эксплуатацию в конце марта. Его реконструкция затянулась из-за строительства пешеходного тоннеля. Изначально мост планировали сдать к лету 2017 года, но реконструкцию перенесли из-за корректировок проектной документации.

Цена контракта составила 928,8 млн рублей. На строительство пешеходного тоннеля ушло еще 75,5 млн рублей.