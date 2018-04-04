Курянка не дала ветеринарам сделать прививку корове и её оштрафовали

Административное наказание понесла жительница посёлка Вишневка Щигровского района По данным управления ветеринарии, специалисты отдела государственного ветеринарного надзора пришли в личное подсобное хозяйство женщины, чтобы сделать животным прививки от бешенства. Селянка наотрез отказалась предоставить принадлежащую ей корову для вакцинации. В результате женщине придётся выплатить штраф. Согласно санкциям статьи 10.6 часть 1 КоАП РФ его сумма составит от 500 до 1000 рублей. Такие меры предусмотрены, чтобы держать ситуацию с заболеваниями животных под контролем.