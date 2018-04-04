Умный Антон и неистовый Вальдемар

Антон Фризен (Anton Friesen) носит волосы на косой пробор, белую рубашку и темно-синий костюм. Этот бледный мужчина похож на кандидата наук из 60-х годов. Он и правда кандидат наук, политолог по специальности. А вот с 60-ми годами у него проблемы, точнее с 1968 годом. По его мнению, переоценка ценностей, начавшаяся тогда, сильно навредила Германии . Следствием этого стали аборты, смертельные случаи из-за наркотиков, рост преступности. Но надежда у Фризена все-таки есть.

«Нынешнее молодое поколение более консервативно, чем молодежь после 1968 года. Бунтовать сегодня могут лишь политики, стоящие правее от центра». Фризену 32 года, он — депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (AдГ). Кроме того, он один из двух представителей русских немцев в немецком парламенте. Среди этих немцев у AдГ много сторонников. И партия придает этой группе населения особое внимание.

Фризену было десять лет, когда в 1995 году он вместе с родителями приехал в Германию. Его отец — немец, мать — русская, дед с бабушкой переехали в Германию за три года до этого. Первые годы жизни Фризена прошли в местечке Успенка в северном Казахстане. В годы Второй мировой войны по приказу Сталина русские немцы были депортированы в Среднюю Азию. Первые три года Фризен проучился в школе в Казахстане , в это время Советский Союз распался, возник новый режим. Он вспоминает, что на доме напротив школы было написано «Народ и партия едины». С течением времени слово «народ» все больше и больше ветшало.

В Германии Фризен рос в одном из сел Восточной Вестфалии. Он рано заинтересовался политикой, но не симпатизировал ни одной из партий. В них ему не хватало патриотизма, гордости за свою страну. С его точки зрения, тогда левые тенденции уже давно доминировали в ХДС, Фризен голосовал за СДПГ. Во время учебы на отделении политологии в известном своими левыми настроениями Институте имени Отто Зура в Свободном университете Берлина он чувствовал себя безродным консерватором.

В институте даже сторонники ХДС считались крайне правыми. Когда AдГ появилась на политической сцене, Фризен увидел в ней партию, с которой он был согласен. После защиты диссертации Фризен предложил свои услуги фракциям AдГ в нескольких федеральных землях. Вскоре он начал работать в качестве научного сотрудника в Тюрингии, во фракции, руководимой правым политиком Бьорном Хеке (Björn Höcke). Там Фризену даже поручали представлять главные направления партийной программы на различных мероприятиях.

Как считает Фризен, экспансия НАТО привела к вполне обоснованному беспокойству России о своей безопасности. «А вот мышление в категориях сфер влияния оказывает стабилизирующее воздействие на всю Европу». Британская политика якобы всегда была традиционно враждебной по отношению к России, а инцидент с отравление двойного агента Скрипаля служит Лондону «всего лишь предлогом» для объявления санкций.

И в социальной политике Фризен придерживается линии партии. Но он считает, что его позиция обусловлена также его происхождением. По его словам, русские немцы всегда придерживались консервативных ценностей. Легализацию гомосексуальных браков он считает ошибкой. «Только традиционный брак может гарантировать стабильные и долговременные отношения, важные для взросления детей». Ему не нравится также, когда геи и лесбиянки открыто показывают свои сексуальные предпочтения. «Нарочитую демонстрацию гомосексуальности я как христианин отвергаю, так как она противоречит нравственному порядку».

Религия — одна из тем, которая занимает Фризена. Его мать, первоначально православная, стала евангелисткой. Но сын не хочет пойти по ее стопам. Он считает, что евангелистская церковь распространяет политическую идеологию. Поэтому сейчас он готовит себя в Берлине и Эрфурте к крещению в католическую веру.

Христианство играет центральную роль и в жизни Вальдемара Хердта (Waldemar Herdt). 55-летний Хердт — второй депутат в бундестаге, являющийся русским немцем по происхождению. Этому крепкому на вид мужчине было уже за тридцать, когда он в 1993 году переселился из Казахстана в Германию. В отличие от Фризена, он говорит по-немецки с сильным русским акцентом. В Германии Хердт примкнул к движению пятидесятников, он — активист евангелистской общины «Источник жизни» (Lеbеnsquelle) в Оснабрюке. Местный пастор также родом из России, большинство прихожан — русские немцы.

Если Германия не вернется к своим христианским корням, у нее не будет будущего, считает Хердт. Но он настроен оптимистично. «Я твердо верю, что христианское пробуждение скоро наступит в Германии». Стратегию на игнорирование половых различий он отвергает по религиозным соображениям. «Эта стратегия — бунт против Бога. Если люди хотят подправить Бога, то ничего хорошего из этого не получится. Как христианин я вижу в этом промысел дьявола».

Хердт рассказывает вот такую историю: его десятилетний сын пришел как-то из школы домой и сказал, что быть немцев плохо, потому что немцы во время Холокоста убили очень много людей. Хердт в течение двух часов объяснял мальчику, что нельзя так рассматривать немцев и их историю. «Если мы немецкую историю ограничим только периодом национал-социализма и при этом внушим нашим детям чувство вины, то тем самым мы уничтожим наше немецкое самосознание».

В Советском Союзе Хердт выучился на агронома и позже руководил там колхозом. Когда началась перестройка, в 1989 году он стал функционером коммунистического союза молодежи, то есть комсомола. В своей автобиографии для бундестага он так написал об этом времени: «Первый секретарь молодежной организации при одной из политической партий в Казахстане». Якобы об этом его попросили тогда русские немцы в его деревне, ведь никаких других партий тогда не было, рассказывает он.

В Германии Хердт сначала работал на свиноферме, где кормил животных. Но потом он пробился наверх. Сегодня он успешный предприниматель в строительном бизнесе. Политикой он сначала занялся в маленькой «Партии верных библии христиан» (Partei Bibeltreuer Christen), входил там в правление на федеральном уровне. Но АдГ дала ему больше рычагов влияния. Хердт говорит, что у него хорошие связи с Россией. У него там осуществляются проекты, например, в Калининграде , бывшем Кенигсберге . Российским президентом он не нахвалится.

«Путин вернул русскому народу самосознание. То, что он делает во внешней политике, превосходно. Благодаря его военному вмешательству в Сирии , «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.) было полностью уничтожено». Хердт говорит, что сам собирается в Сирию, для того чтобы выяснить там положение христиан. Для этого он якобы находится в контакте с одним из представителей президента Асада.

Хердт нанял для своего бюро в бундестаге человека, который привлек к себе всеобщее внимание как пропагандист политики Кремля в Германии — Генриха Грота. Этот русский немец заставил о себе говорить два года назад в связи с «делом Лизы». Речь шла тогда о предполагаемом изнасиловании мигрантами тринадцатилетней школьницы, дочери русских немцев, На самом деле девочка переночевала тогда у своего друга и придумала историю с изнасилованием. После того, как российские средства массовой информации широко осветили предполагаемое изнасилование, в разных городах состоялись акции протеста, в которых приняли участие тысячи русских немцев.

Грот подал заявку на проведение демонстрации у ведомства федерального канцлера, на которую явились 700 человек. Грот был также одним из ораторов на данной демонстрации. После того, как журнал «Фокус» (Focus) в феврале написал, что Грот находится на подозрении у немецкой контрразведки, тот дал фракции АдГ клятвенное заверение, что он никогда не работал на советские или российские спецслужбы и не получал от них денег.

Хердт яростно защищал своего сотрудника. По его словам, русские немцы показали тогда своими демонстрациями, чтобы они способны защитить своих женщин и детей. Кроме того, он считает, что «дело Лиза» на 90% было правдой, его просто замяли. Летом 2017 Хердт в одном из интервью АдГ сказал о Третьем рейхе, что это было «не самое плохое время для немецкого народа в его стране». Теперь эти слова он комментировать не хочет.

Недавно Хердт удивил своих коллег во внешнеполитической рабочей группе фракции предложением послать официальную делегацию АдГ в Крым . До того времени визиты политиков АдГ на полуостров были декларированы как «частные поездки». Его коллега Фризен был один из многих депутатов, который выразил протест против этого предложения. Аргументы, что АдГ должна скорее играть роль посредника, Хердта не убедили. АдГ должна быть представлена и в Крыму, считает он.

Фризен и Хердт были наблюдателями на выборах в России, но не от ОБСЕ , а по приглашению самой Россией. Все было прекрасно, никаких нарушений, заявил Фризен в видео-интервью. Когда речь идет о русских немцах, то тут у обоих политиков схожие цели. Оба они выступают против того, что они называют дискриминацией русских немцев в пенсионной системе. Дело том, что сейчас рабочий стаж, заработанный человеком в Советском Союзе или позже в бывших советских республиках, засчитывается при расчете немецкой пенсии только наполовину. Кроме того, политики выступают за упрощение процедуры воссоединения семей. До сих пор супруги и дети поздних переселенцев должны в ходе специального теста показать начальные знания немецкого языка. Только тогда их могут зарегистрировать в качестве поздних переселенцев и дать разрешение на последующий въезд в Германию.

«Для русских немцев мы отменим языковой тест как незаконный и бесчеловечный!» — говорит в своей страстной манере Хердт. Нет у него проблем и с таким понятием как «переезд к иностранцу членов его семьи» — это то, против чего возражает АдГ, если речь идет о беженцах. «Переезд членов семьи русских немцев из бывших союзных республик должен быть вновь разрешен без ограничений», — считает Хердт. Фризен, наверное, так бы не заявил, он привык взвешивать каждое свое слово. А вот в вопросе пенсионного обеспечения он готовит запрос в бундестаге.