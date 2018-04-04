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Воробьев отправил угрожавшую ему девочку из Волоколамска в Голландию
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Воробьев отправил угрожавшую ему девочку из Волоколамска в Голландию 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
«Я думаю, что это ребенок, который тоже под эмоциями показал, как он относится к происходящему негативно. И для меня это руководство к действию. Это задача — в максимально короткие сроки устранить это недоразумение.
Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию, чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет. Вся семья активна очень. Хорошо, если он посмотрят».
Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, затем провела рукой по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.
Позже Таня вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона «Ядрово».
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