Воробьев отправил угрожавшую ему девочку из Волоколамска в Голландию

«Я думаю, что это ребенок, который тоже под эмоциями показал, как он относится к происходящему негативно. И для меня это руководство к действию. Это задача — в максимально короткие сроки устранить это недоразумение.

Хорошая девочка Таня. Наши ребята связывались, мы общаемся с семьей, они сейчас уезжают в Голландию , чтобы посмотреть, как там проводится переработка мусора, что за технологии. Они едут на экскурсию за наш счет. Вся семья активна очень. Хорошо, если он посмотрят».

Десятилетняя Таня стала популярной в соцсетях после своего появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось в интернете, девочка показала пальцем на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , затем провела рукой по горлу. Чиновник в это время общался со взрослыми участниками митинга.

Позже Таня вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона «Ядрово».