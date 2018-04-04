Ряд поселков Прионежского района Карелии оставили без скорой помощи

В районе сокращают количество пунктов скорой помощи: южное направление будет обслуживать одна бригада в Педасельге.

В Прионежском районе Карелии сокращают объемы оказания скорой медицинской помощи. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщил читатель. Информацию подтвердил источник в СМП Петрозаводска

— Вместо действующих трёх пунктов СМП, обслуживающих южную часть района (так называемое «Деревянкское направление») хотят создать одну ночную «базу подскока» в Педасельге,

— говорится в письме.

Автор прикрепил приказ Министерства здравоохранения , подписанный министром Мариной Швец. В документе говорится, что новым местом дислокации пункта скорой помощи станет деревня Педасельга, и этот пункт будет обслуживать население Ладвы, Деревянки и Шелтозера.

Наш источник в скорой помощи Петрозаводска пояснил, что это означает на самом деле. По сути в Прионежском районе сокращаются объемы оказания медицинской помощи.