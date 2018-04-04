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Ряд поселков Прионежского района Карелии оставили без скорой помощи
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Ряд поселков Прионежского района Карелии оставили без скорой помощи 

Карельские вести 32 минуты назад
Фото: Карельские вести
В районе сокращают количество пунктов скорой помощи: южное направление будет обслуживать одна бригада в Педасельге.
В Прионежском районе Карелии сокращают объемы оказания скорой медицинской помощи. Об этом порталу «Карельские Вести» сообщил читатель. Информацию подтвердил источник в СМП Петрозаводска.
— Вместо действующих трёх пунктов СМП, обслуживающих южную часть района (так называемое «Деревянкское направление») хотят создать одну ночную «базу подскока» в Педасельге,
— говорится в письме.
Автор прикрепил приказ Министерства здравоохранения, подписанный министром Мариной Швец. В документе говорится, что новым местом дислокации пункта скорой помощи станет деревня Педасельга, и этот пункт будет обслуживать население Ладвы, Деревянки и Шелтозера.
Наш источник в скорой помощи Петрозаводска пояснил, что это означает на самом деле. По сути в Прионежском районе сокращаются объемы оказания медицинской помощи.
— Раньше были амбулатории в Шуе, Чалне, Мелиоративном, и там раньше дежурили бригады, а теперь там одна бригада скорой помощи, которая отправляется на дежурство из Петрозаводска. Теперь то же самое будет на южном направлении. Будет приезжать бригада в Педасельгу и там дежурить. Но надо понимать, что расстояния немалые, и время доезда будет увеличиваться. И в случае чего будут дергать бригады из Петрозаводска, и город оголится, при том что и так у нас бригад не хватает.
По материалам: ptzgovorit.ru
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