Овсянников войдет в президентский совет по местному самоуправлению

«Ваш опыт муниципального профиля очень важен для нас. Вы знаете, что есть Совет при президенте РФ по местному самоуправлению, я являюсь секретарем этого совета, поэтому я предлагаю вам войти в этот совет, он утверждается указом президента, в ближайшее время он будет сформирован», — сказал Цуканов.

Овсянников поблагодарил за предложение и ответил на него утвердительно отметив, что местное самоуправление в регионе находится в стадии активного становления.

Совет по местному самоуправлению при президенте РФ осуществляет предварительное рассмотрение вопросов местного самоуправления и подготовку по ним предложений для главы государства.

Напомним, на финансирование десяти муниципалитетов в городском бюджете 2018 года предусмотрено 240 млн рублей.

Кроме этого, в Законодательное собрание был внесен законопроект о наделении органов местного самоуправления четырьмя дополнительными полномочиями. Однако законопроект был отозван. Губернатор пригрозил сократить финансирование и полномочия муниципалитетов поскольку они не справляются с работой.