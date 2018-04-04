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Овсянников войдет в президентский совет по местному самоуправлению
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Овсянников войдет в президентский совет по местному самоуправлению 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Помощник президента Российской Федерации Николай Цуканов сегодня во время двухсторонней встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым предложил главе города войти в президентский совет по развитию местного самоуправления.
«Ваш опыт муниципального профиля очень важен для нас. Вы знаете, что есть Совет при президенте РФ по местному самоуправлению, я являюсь секретарем этого совета, поэтому я предлагаю вам войти в этот совет, он утверждается указом президента, в ближайшее время он будет сформирован», — сказал Цуканов.
Овсянников поблагодарил за предложение и ответил на него утвердительно отметив, что местное самоуправление в регионе находится в стадии активного становления.
Совет по местному самоуправлению при президенте РФ осуществляет предварительное рассмотрение вопросов местного самоуправления и подготовку по ним предложений для главы государства.
Напомним, на финансирование десяти муниципалитетов в городском бюджете 2018 года предусмотрено 240 млн рублей.
Кроме этого, в Законодательное собрание был внесен законопроект о наделении органов местного самоуправления четырьмя дополнительными полномочиями. Однако законопроект был отозван. Губернатор пригрозил сократить финансирование и полномочия муниципалитетов поскольку они не справляются с работой.
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