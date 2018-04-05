В воронежском профсоюзе медработников прокомментировали забастовку «скорой»

В Воронеже продолжается «итальянская забастовка» врачей скорой помощи, которые жалуются на низкие зарплаты и работу в неукомплектованных бригадах.

Председатель Воронежской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Владимир Максимов объяснил, почему в регионе не хватает фельдшеров.

«Обеспеченность врачами в регионе выше, чем в среднем по ЦФО, а фельдшеров — несколько ниже. Почему не хватает специалистов? Тут несколько причин — и заработная плата, она все равно остается не очень высокой, и условия труда, приходится много работать. Высокая нагрузка особенно характерна для поликлиник, где почти каждый доктор тянет по два участка. Поэтому наши специалисты едут работать в Подмосковье , где зарплаты выше, уходят в платную медицину — там, к тому же, меньше и отчетности, — отметил Владимир Максимов. — Отмечу, что на данный момент в регионе выполняется линейка заработной платы согласно майским указам президента, и сейчас медработники на зарплату практически не жалуются. А вот вопросы правильной спецоценки условий труда актуальны, поскольку от этого зависит дополнительный отпуск, размер доплаты, сокращенный рабочий день и др. В целом, в последнее время нагрузка на медработника выросла, но, с другой стороны, это начали оценивать рублем. Кто больше работает, тот больше и получает. Есть надбавки за квалификацию, поэтому врачи заинтересованы в её повышении, в том, чтобы лучше и качественнее работать».