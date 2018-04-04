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Александр Гусев встал на защиту воронежских врачей скорой помощи
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Александр Гусев встал на защиту воронежских врачей скорой помощи 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев провел встречу с представителями подстанций Воронежской станции скорой медицинской помощи.
По итогам встречи глава области дал ряд поручений, в том числе по решению вопроса подготовки и обеспечения кадрами службы скорой помощи, а также по достижению показателей по зарплате медиков в соответствии с Указом Президента РФ.
Александр Гусев также поручил провести анализ и подготовить предложения по созданию комфортных условий труда для работников данной отрасли и по техническому переоснащению службы.
Напомним, врачи скорой помощи объявили «итальянскую забастовку». Медики жалуются на низкие зарплаты и неукомплектованность бригад — они отказываются ездить на вызовы «по одному».
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