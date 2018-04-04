Изощренная месть Дмитрия Шепелева

Репортеры попытались выяснить суть конфликта между Дмитрием Шепелевым и семьей Жанны Фриске . По их мнению, телеведущий банально мстит, не давая родным покойной певицы видеться с ее единственным сыном Платоном, потому что сильно обижен.

Уже несколько лет длится конфликт между Дмитрием Шепелевым и родными его возлюбленной Жанны Фриске. Говорят, что телеведущий им изощренно мстит, не давая видеться с маленьким Платоном — сыном певицы. Журналисты попытались выяснить, почему такие близкие и любимые люди ныне покойной артистки никак не могут найти общий язык.

Сам Шепелев утверждает, что не чинит препятствий семье Фриске для встреч с мальчиком. " Я не ограничивал свидания. Я просил, чтобы родители Жанны приезжали к внуку. Но они хотят, чтобы Платона возили к ним, как собачку…" — рассказывал на Первом канале Шепелев.

В своем блоге Дмитрий писал об отце Жанны Владимире: «Я опасаюсь, что отец в прямом смысле потерял голову от горя и нуждается в помощи специалистов. Я неоднократно обращался к представителям органов опеки, к психологам, психиатрам, которые единогласно говорили, что Владимиру нужна помощь и лечение до тех пор, пока его состояние не нормализуется, Платону опасны встречи с ним… После одной из таких встреч Платон вернулся домой крайне возбужденным, долго не мог уснуть, а перед этим за ужином его рвало. Как отец, я не могу позволить, чтобы такое повторилось вновь».

Один из юристов Фриске признался, что с недавних пор Шепелев стал крайне жестко подходить к вопросу встреч его клиентов с малышом. «Я общался с Дмитрием и прямо спросил: „Родители Жанны страдают в разлуке с внуком. Будь человеком, чего тебе, жалко дать им увидеть ребенка?“ Ответ ошеломил: „Они меня считают никем — не отец Платону, не муж Жанне, никто. А раз так, то и они для Платона — никто“, — цитирует представителя семьи Фриске сайт „Комсомольская правда“.

Действительно, Владимир был не очень лоялен к Дмитрию. Он намекал на его нетрадиционную сексуальную ориентацию, ставил под сомнение его отцовство, даже пытался выкрасть Платона. Впрочем, потом отец Жанны подуспокоился и теперь готов пойти на любые уступки ради встреч с единственным внуком. Однако Дмитрий Шепелев пока неумолим.