«Видимо, очередные жулики»: челябинцев обеспокоили объявления «газовиков» на подъездах

Челябинске очередной всплеск «рекомендательной» проверки газового оборудования в квартирах. Частная компания, не имеющая отношения к городским коммунальным службам, предлагает, в частности, замену шланга. В полиции призывают горожан быть бдительными и не пускать в дом представителей сомнительных организаций.

— У нас на дверях подъездов появилось такое объявление, — рассказала челябинка Ольга. — Я позвонила в управляющую компанию, там сказали, что никаких обходов не было. Попыталась найти эту фирму по указанным в объявлении данным в интернете — ничего нет. Видимо, очередные жулики, а старые люди ведутся и впускают их в квартиры. Тем более в указанное время обхода — с 10 до 18 часов в рабочий день — большинство на работе, дома в основном пенсионеры сидят. И где гарантии, что после «рекомендательных работ» не произойдет ЧП…

Такое объявление висело на третьем подъезде дома № 20а на улице Доватора

Указанный в объявлении сайт не открывается — срок регистрации домена истёк. Но по номеру телефона «газовщиков» корреспондент 74.ru дозвонился с первого раза.

— Наша компания проводит рекомендательный обход, не опрессовку, — сказала диспетчер «Газомонтажной компании MLP». — Может выясниться, что, например, требуется замена газового шланга. Вообще срок годности шланга — 10 лет. Но порой при осмотре видно, что на нём уже появились трещины. Это опасно. И если хозяин квартиры хочет, меняем этот шланг в день обхода. При этом оставляем договор и квитанцию за оплату. Замена шланга стоит 1300 рублей. Гарантия — год, это указывается в договоре. То есть если в течение 12 месяцев с шлангом что-то случится, мы его заменим бесплатно.

В городской полиции напомнили о правилах безопасности.

— Увидев подобное объявление, обязательно уточните в вашем ЖЭКе, действительно ли в указанную дату проводят подобные работы, — порекомендовали в управлении МВД по Челябинску. — Ни в коем случае не впускайте в квартиру сомнительных газовщиков, соцработников, ремонтников и продавцов. Большинство из них не будет ждать у двери, пока вы позвоните в ЖЭК, и сразу уйдут. Не разговаривайте с подобными представителями на улице, ничего у них не покупайте. Внимательно читайте договоры в офисах косметических, медицинских и туристических компаний, изучая все основные условия, а также ответственность сторон. Проявляйте бдительность и о всех фактах мошеннических действий сообщайте в полицию по телефону 02.

Такой инструктаж стоит регулярно проводить со всеми своими родственниками и знакомыми, которые могут стать потенциальными жертвами различных продавцов. В особой группе риска — пенсионеры. Именно их удаётся уговорить на приобретение якобы необходимых устройств и других товаров.

Зимой 2016 года в Челябинске был всплеск активности коммивояжеров, которые продавали старикам датчики утечки газа. Тогда в редакцию 74.ru обратились родственники двух пенсионерок, отдавших за приборы почти 14 тысяч рублей. По словам бабушек, продавцы убедили их, что установка таких устройств обязательна. В начале прошлого года в Челябинской области активизировались фирмы, незаконно предлагающие жителям сменить приборы энергоучёта. Злоумышленники действовали якобы от имени ПАО «Челябэнергосбыт» , но на самом деле никакого отношения к этой организации не имели. Осенью 2017 года в редакцию обратился пенсионер из Копейска , который оказался должником перед банком после того, как в его квартире «бесплатно» установили фильтры для воды. С такой же проблемой столкнулась 80-летняя Галина Уткина из Копейска — ей установили фильтр для воды за 50 тысяч рублей.

О том, как не увязнуть в сомнительном кредите, читайте в материале 74.ru.