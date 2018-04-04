Как выбрать водонагреватель для городской квартиры

Несмотря на то, что мы живем в XXI веке, во многих городах РФ продолжаются уже ставшие традиционными летние профилактические отключения горячей воды. Разумеется, это доставляет крайнее неудобство всем жильцам, остающимся без привычных комфортных условий существования. Особенно тяжело приходится семьям, в которых есть маленькие дети: они вынуждены несколько раз в течение дня разогревать воду в кастрюлях и иных подходящих емкостях, носить их по квартире, вытирать неизбежно образующиеся после проведения всех процедур лужицы… Существенно облегчить ситуацию поможет установка водонагревателя. Этот прибор обеспечит необходимую подачу горячей воды в квартире вне зависимости от работы коммунальных служб и состояния коммунальных сетей. О том, как выбрать подходящую модель бойлера, поговорим в сегодняшней статье.

Так как на рынке соответствующих товаров имеется множество различных моделей водонагревателей (а внешне они весьма схожи между собой), то следует разобраться в принципиальных технических отличиях между ними. Бесполезно ориентироваться лишь на внешние признаки: большинство приборов выполняются в виде бака прямоугольной или цилиндрической формы. Цветовая палитра, в которой выдержаны корпуса, тоже весьма скромная. Основных цвета — два: белый или металлик. Кнопки и ручки регулировки температуры почти всегда размещаются на лицевой панели агрегата.

Существуют три основных типа водонагревателей:

— водонагреватели проточного типа;

— водонагреватели накопительного типа;

— комбинированные модели (водонагреватели проточно-накопительного типа).

Водонагреватели проточного типа характеризуются способностью моментально нагревать воду до 45-60 градусов. Жидкость в них проходит через узкую трубку, служащую нагревательной емкостью, а в качестве элемента нагрева может выступать газовая горелка, ТЭН, неизолированная спираль. Размеры бойлеров проточного типа весьма компактны, что является существенным их плюсом. К тому же за ними не нужно следить и тщательно ухаживать — что тоже считается несомненным их достоинством. Однако и некоторые недостатки также имеются: данное оборудование обладает высокой мощностью, от 3 до 27 кВт. Соответственно, не в каждом доме есть техническая возможность их установить. Может просто-напросто не выдержать электропроводка.

Проточные водонагреватели подразделяются, в свою очередь, на две группы: они могут быть закрытого или открытого типа. Если вам необходимо оснастить горячей водой не одну, а сразу несколько водоразборных точек, то приобретать следует проточный бойлер закрытого типа. Агрегат открытого типа не предназначен для подобного рода задач.

Водонагреватели накопительного типа не способны моментально прогреть воду до нужной температуры. В зависимости от модели, ее объема, потребляемой мощности, заданной температуры и даже погодных условий на это потребуется примерно от 20 до 90 минут. Зато, прогревшись, жидкость в течение 2-3 часов сохраняет достигнутый температурный максимум. При снижении температуры «подключается» встроенный термостат, и начинает работать автоматический режим подогрева. Разумеется, чем больше объем бака, тем дольше будет происходить процесс нагревания.

Накопительные водонагреватели не отличаются компактностью, но при этом они могут иметь объем бака от 10 до 500 литров: такие параметры способны удовлетворить потребности даже самых взыскательных покупателей. Даже если дом по тем или иным причинам не подключен к центральным инженерным коммуникациям, при большом объеме бака бойлера он всегда будет обеспечен достаточным количеством горячей воды, и домочадцы смогут не только вымыть посуду, но и принять душ или ванну.

Работают приборы данного типа от обычной розетки, им достаточно напряжения 220 Вольт. Расход электроэнергии при этом не сильно возрастает.

Водонагреватели накопительного типа встречаются трех видов:

— вертикальные;

— горизонтальные;

— встроенные.

Выбор подходящей модели бойлера зависит от многих факторов. Оптимальными в плане эргономичности считаются горизонтальные приборы. Встроенные же водонагреватели отлично подойдут для квартир с маленькой площадью; их можно разместить так, чтобы они не занимали дополнительного места — например, в нише под раковиной.

Комбинированные водонагреватели (проточно-накопительного типа) являют собой симбиоз двух вышеописанных моделей. Они не очень компактны, но при этом в своей конструкции имеют специальный нагревательный элемент, который коммутирует пониженную и повышенную мощность, благодаря чему становится возможным сочетание свойств, возможностей и технических параметров как проточного, так и накопительного оборудования в одном приборе.

Выбор типа водонагревателя и конкретной его модели должен основываться не только на особенностях дизайна вашей квартиры, но и на количестве постоянно проживающих в ней членов семьи, их потребностях и, разумеется, размерах имеющейся жилплощади. Если брать «усредненную» городскую квартиру, то для обеспечения всех домочадцев горячей водой необходимой и достаточной станет установка бойлера с объемом бака от 40 до 150 литров.