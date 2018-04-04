Около 100 участков гарантийных дорог Ижевска проверят в апреле

Ижевск. Удмуртия . Около 100 участков гарантийных дорог Ижевска планируют проверить в апреле. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов , сейчас специалисты ждут улучшения погодных условий, чтобы более качественно выполнить контроль.

«Мы планируем начать объезды, как только дороги подсохнут. У нас гарантийный срок на верхние покрытия некоторыми контрактами был предусмотрен на 6 лет, поэтому, думаю, это около 100 объектов. За апрель мы планируем эту работу провести», — рассказал журналистам Артем Богданов.

Он также уточнил, что помимо внутреннего контроля со стороны администрации будет еще и независимый контроль.

«Сегодня объявлена конкурсная процедура на стройконтроль и к концу апреля будет заключены контракты. Когда подрядчики приступят к работам, будет независимая компания, которая по требованиям должна иметь собственную лабораторию», — уточнил Богданов.

Также к контролю будут привлекать общественные организации. На данный момент, по словам, начальника управления благоустройства, по тем объектам, которые были выполнены в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги», нареканий нет.

«Есть нарекания по объектам, которые были выполнены в более ранний срок. Мы ждем, когда просохнет проезжая часть, чтобы более качественно осуществить диагностику», — сказал Артем Богданов.