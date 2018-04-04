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Около 100 участков гарантийных дорог Ижевска проверят в апреле
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Около 100 участков гарантийных дорог Ижевска проверят в апреле 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Около 100 участков гарантийных дорог Ижевска планируют проверить в апреле. Как рассказал журналистам на пресс-конференции начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Артем Богданов, сейчас специалисты ждут улучшения погодных условий, чтобы более качественно выполнить контроль.
«Мы планируем начать объезды, как только дороги подсохнут. У нас гарантийный срок на верхние покрытия некоторыми контрактами был предусмотрен на 6 лет, поэтому, думаю, это около 100 объектов. За апрель мы планируем эту работу провести», — рассказал журналистам Артем Богданов.
Он также уточнил, что помимо внутреннего контроля со стороны администрации будет еще и независимый контроль.
«Сегодня объявлена конкурсная процедура на стройконтроль и к концу апреля будет заключены контракты. Когда подрядчики приступят к работам, будет независимая компания, которая по требованиям должна иметь собственную лабораторию», — уточнил Богданов.
Также к контролю будут привлекать общественные организации. На данный момент, по словам, начальника управления благоустройства, по тем объектам, которые были выполнены в рамках государственной программы «Безопасные и качественные дороги», нареканий нет.
«Есть нарекания по объектам, которые были выполнены в более ранний срок. Мы ждем, когда просохнет проезжая часть, чтобы более качественно осуществить диагностику», — сказал Артем Богданов.
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