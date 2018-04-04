Андрей Травников: «Стратегия развития региона и модель Академгородок 2.0 должны быть синхронизированы»

Врио заместителя председателя правительства — министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова в своем докладе отметила: в предварительный проект стратегии войдут блоки, посвященные развитию человеческого капитала и социальной сферы, конкурентоспособной экономике, экономике знаний, бюджетной политике, коммуникационной стратегии.

Ольга Молчанова сообщила, что с учётом всех предложений и обсуждений сформировано семь рабочих групп: экономического и инвестиционного развития; реиндустриализации экономики и инновационного развития; развития предпринимательства и промышленной политики; по вопросам здравоохранения, демографической и социальной политики; по вопросам кадровой политики, образования и культуры; сбалансированного развития сельских территорий и рационального природопользования; формирования Новосибирской агломерации и реализации транспортно-логистического потенциала региона.

Андрей Травников отметил, что к направлениям работы первой группы — экономического и инвестиционного развития — необходимо добавить вопросы бюджетной политики, формирования доходной базы и набора преференцией развития тех или других отраслей, а также принципиальные вопросы развития межбюджетных отношений на территории Новосибирской области на перспективу до 2030 года. В ведомстве второй группы — по реиндустриализации — должны находиться вопросы развития научного потенциала региона.

И, наконец, седьмая рабочая группа в рамках вопроса стратегического развития Новосибирской агломерации должна рассматривать вопрос развития областного центра. Как уже ранее отмечал глава региона, с одной стороны, стратегия развития Новосибирска будет учтена в стратегии развития области, с другой стороны — при разработке своего программного документа администрации города необходимо учитывать и тенденции развития региона, которые будут заложены в стратегию развития Новосибирской области до 2030 года.

Также глава региона напомнил, что в направлении развития научного и инновационного потенциала параллельно с разработкой стратегии запущен и другой процесс — создание модели развития территории с повышенной концентрацией науки и инноваций на примере новосибирского научного центра. Соответствующее поручение было дано по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область Президента РФ Владимира Путина 8 февраля.

«Многие части работы будут пересекаться с направлениями стратегии, — подчеркнул врио губернатора. — Чтобы не допустить дублирования, члены рабочих групп по разработке стратегии войдут и в состав рабочих групп по разработке проекта Академгородок 2.0».

По итогам заседания президиума, глава региона поручил координаторам семи рабочих групп согласовать график заседаний на ближайшие два месяца с тематикой данных заседаний. При этом первое заседание обязательно должно быть посвящено обсуждению прогнозных показателей и ключевых крупных задач, которые будут поставлены перед каждой из групп: что именно необходимо сделать для обеспечения опережающих темпов социально-экономического развития региона.