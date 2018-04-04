Пьяная россиянка покусала женщину-полицейского в Дубае

Российская туристка в состоянии сильного алкогольного опьянения избила и покусала женщину-полицейского в Объединенных Арабских Эмиратах , а также повредила служебный автомобиль правоохранителей. Дебоширку с трудом удалось задержать.

Стражам порядка поступило сообщение о драке двух нетрезвых туристок у входа в один из отелей Дубая . Когда сотрудница полиции подошла к 24-летней россиянке и хотела надеть на нее наручники, она стала активно сопротивляться аресту, а также нанесла женщине несколько ударов и укусила ее за лицо. Спустя время офицерам все-таки удалось усадить туристку в машину, однако россиянка не успокоилась и выбила в ней стекло головой, передает Life.ru.

Местные прокуроры выдвинули туристке обвинения в избиении и покушении на полицейских, а также порче полицейского авто и употреблении алкоголя. Подозреваемая признала свою вину, когда была доставлена в дубайский суд первой инстанции. «Да, я напала на эту женщину, но я была под воздействием ликера. Я же не хотела причинить ей вред… Я не кусалась, а просто слегка толкнула ее, когда на меня пытались надеть наручники», — заявила девушка. Также она сказала судье, что не осознавала последствия своих действий, так как была слишком пьяна. «Да, я разбила окно… Прошу прощения за это», — добавила задержанная. Приговор по делу ей вынесут 29 апреля.