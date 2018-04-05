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Цифровую повестку ЕАЭС впервые обсудят на форуме в Петербурге
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Цифровую повестку ЕАЭС впервые обсудят на форуме в Петербурге 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет с 24 по 26 мая, впервые уделят внимание интеграционным цифровым проектам стран Евразийского экономического союза, рассказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
Цифровой повестке посветят круглый стол и панельную сессию. На них обсудят соответствие проектов ЕАЭС глобальным трендам и возможности для международного сотрудничества.
Мероприятие позволит впервые на пространстве Союза запустить комплексное обсуждение международного аспекта реализации цифровой повестки, а также привлечь внимание широкой общественности и международных партнеров Союза к возможностям сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики
— Тигран Саркисян.
По мнению советника президента России Антона Кобякова, государствам, входящим в ЕАЭС, важно реагировать на вызовы времени. Одним из таких вызовов советник назвал цифровую трансформацию в экономике.
Интеграционные цифровые инициативы и проекты повышают прозрачность бизнес-процессов, способствуют снятию искусственных барьеров между странами и формируют новое пространство доверия, что, в свою очередь, является мощным стимулом для глобального экономического роста
Антон Кобяков.
За полтора месяца до старта форума в Россию приехал президент итальянской Ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. Он отметил роль РФ в развитии международного экономического сотрудничества и сказал, что ПМЭФ поможет объединить усилия всех, кто заинтересован в отмене антироссийских санкций.
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