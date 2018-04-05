Цифровую повестку ЕАЭС впервые обсудят на форуме в Петербурге

Цифровой повестке посветят круглый стол и панельную сессию. На них обсудят соответствие проектов ЕАЭС глобальным трендам и возможности для международного сотрудничества.

Мероприятие позволит впервые на пространстве Союза запустить комплексное обсуждение международного аспекта реализации цифровой повестки, а также привлечь внимание широкой общественности и международных партнеров Союза к возможностям сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики

— Тигран Саркисян.

По мнению советника президента России Антона Кобякова, государствам, входящим в ЕАЭС, важно реагировать на вызовы времени. Одним из таких вызовов советник назвал цифровую трансформацию в экономике.

Интеграционные цифровые инициативы и проекты повышают прозрачность бизнес-процессов, способствуют снятию искусственных барьеров между странами и формируют новое пространство доверия, что, в свою очередь, является мощным стимулом для глобального экономического роста