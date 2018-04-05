Ещё
Цифровую повестку ЕАЭС обсудят на ПМЭФ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Цифровую повестку ЕАЭС обсудят на ПМЭФ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В центре внимания будут интеграционные цифровые инициативы и проекты.
В рамках Петербургского международного экономического форума — 2018 пройдет панельная сессия и круглый стол, посвященные цифровой повестке, как фактору повышения конкурентоспособности Евразийского экономического союза. Главной задачей мероприятия является поддержка инициатив, направленных на цифровизацию экономик и углубление интеграционных процессов между странами-участниками Евразийского экономического союза.
Участники мероприятий, среди которых ожидаются представители государств и международных организаций, входящих в партнерскую сеть ЕАЭС, обсудят реализацию цифровых инициатив и проектов Союза, их соответствие глобальным трендам и возможности международного сотрудничества.
«Мероприятие позволит впервые на пространстве Союза запустить комплексное обсуждение международного аспекта реализации цифровой повестки, а также привлечь внимание широкой общественности и международных партнеров Союза к возможностям сотрудничества в сфере цифровой трансформации экономики», — отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
«Странам-участникам ЕАЭС важно оперативно реагировать на вызовы времени, одним из которых, безусловно, является цифровая трансформация в экономике, производстве, управлении, происходящая под воздействием широкого распространения цифровых технологий. Содержательная дискуссия в рамках Петербургского экономического форума станет важным шагом для успешной реализации цифровой повестки ЕАЭС. Интеграционные цифровые инициативы и проекты повышают прозрачность бизнес-процессов, способствуют снятию искусственных барьеров между странами и формируют новое пространство доверия, что, в свою очередь, является мощным стимулом для глобального экономического роста», — отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Реализация цифровой повестки была заявлена приоритетом для развития остальных направлений деятельности Союза в 2018 году, который проходит под председательством Российской Федерации в ЕАЭС.
Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года были утверждены главами государств-членов ЕАЭС 11 октября 2017 года. Приоритетами были названы цифровая прослеживаемость продукции, товаров, услуг и цифровых активов; цифровая промышленная кооперация; цифровые транспортные коридоры; соглашение об обороте данных; цифровая торговля и система регулятивных «песочниц».
Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая.
ТК «Звезда»: последние новости
Британская делегация при ОЗХО отвергла предложения России по «делу Скрипаля» Уникальные подводные съемки древней усадьбы провели дайверы на дне Рыбинского водохранилища Кульбит на 180 градусов: Захарова о публикации WikiLeaks об утечках Госдепа по вопросу «Новичка»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Войска ВВО подняты по тревоге108
«Крым захватим танками»323
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова125
В Подмосковье обвалились цены на дачи98
Россия нашла способ борьбы с украинским пиратством111
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
02:06
Как горит российский шоколад
Общество Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение