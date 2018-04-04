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В Канавинском районе между участниками субботника разыграют автомобиль
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В Канавинском районе между участниками субботника разыграют автомобиль 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Ежегодная акция «Субботник по-канавински» пройдет в Нижнем Новгороде в рамках месячника по благоустройству. По традиции между ее участниками будет разыгран автомобиль, а также другие ценные призы. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо отработать на субботниках не менее шести часов и зарегистрироваться в специальной ведомости. Также нужно предоставить фотографии, сделанные во время уборки территории и получить лотерейный билет.
В рамках субботника на территории района планируется очистить от мусора газоны, вырубить поросль, отремонтировать ограждения и урны.
Напомним, весенняя уборка города стартует 5 апреля.
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