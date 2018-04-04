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Операторы начали проверять фейковые SIM-карты
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Операторы начали проверять фейковые SIM-карты 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Операторы начали проверять фейковые SIM-картыС 1 июня 2018 года операторы обязаны отключать абонентов, чья личность не подтверждена. Настало время проверки пользователей.
Бмлайн начал заранее проверять абонентскую базу, чтобы дать клиентам достаточно времени на подтверждение своей личности и не допустить отключения.
Мы провели дополнительный анализ договоров наших клиентов по специально разработанному алгоритму. По тем договорам, в отношении которых у нас есть подозрения, мы начинаем обзванивать абонентов с предложением прийти в офис и внести корректные паспортные данные.
В МТС также начали принимать соответствующие меры. Оператор не планирует создавать отдельной базы фейковых SIM-карт, он будет проверять пользователей по существующей базе.
В МегаФоне и вовсе начали прямую борьбу с распространением «левых» симок.
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