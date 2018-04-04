Ряд стран подрывает нормы международной безопасности, заявил Патрушев

"Отдельные государства противодействуют процессам установления справедливости и равноправия в мировых делах и подрывают систему обеспечения международной и региональной безопасности. Искажают и нарушают нормы межгосударственного общения", — заявил он.

"Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций", — добавил Патрушев.