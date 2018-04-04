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Ряд стран подрывает нормы международной безопасности, заявил Патрушев
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Ряд стран подрывает нормы международной безопасности, заявил Патрушев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Отдельные государства подрывают нормы международной и региональной безопасности, вмешиваются в дела суверенных государств, противодействуют установлению равноправных отношений между странами мира, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая открытии VII Московской конференции по международной безопасности.
"Отдельные государства противодействуют процессам установления справедливости и равноправия в мировых делах и подрывают систему обеспечения международной и региональной безопасности. Искажают и нарушают нормы межгосударственного общения", — заявил он.
"Обыденным делом стало выдвижение бездоказательных обвинений, вмешательство в дела суверенных государств, применение к ним военной силы или односторонних санкций", — добавил Патрушев.
По его словам, эти государства не считаются с ролью ООН, ее координирующей ролью в международных отношениях.
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