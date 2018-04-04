Ряд стран пытаются систематически действовать в обход ООН, заявил Патрушев

"Попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.

По словам Патрушева, такая линия существенно дестабилизирует мировую обстановку, отдаляет решение текущих проблем и затрудняет противодействие «вызовам и угрозам современности».