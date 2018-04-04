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Ряд стран пытаются систематически действовать в обход ООН, заявил Патрушев
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Ряд стран пытаются систематически действовать в обход ООН, заявил Патрушев 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Попытки ряда стран действовать нелегитимно и в обход ООН приобрели систематический характер, заявил в среду секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.
"Попытки под надуманными предлогами действовать нелегитимно, в обход ООН, не считаясь с ее центральной координирующей ролью в международных отношениях, также приобрели в последние годы систематический характер", — сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
По словам Патрушева, такая линия существенно дестабилизирует мировую обстановку, отдаляет решение текущих проблем и затрудняет противодействие «вызовам и угрозам современности».
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