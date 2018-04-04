Ярославцев пригласили бесплатно прибраться в городе

Пора прибраться! Так решили ярославские власти и объявили об общегородском субботнике. Стартует он 21 апреля и продлится целый месяц.

— В этом году мы совместно с ярославцами благоустроим 23 главные общественные территории и 57 дополнительных площадок, — рассказал директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов . — Для удобства горожан предоставим более 150 единиц техники и все необходимые инструменты.

А чтобы не было скучно, тем, кто возьмёт в руки грабли, устроят концерт и полевую кухню.

В прошлом году в месячнике благоустройства приняли участие более 155 тысяч ярославцев. Расчистили 55 тысяч квадратных метров и вывезли 35 тысяч кубометров мусора, отремонтировали более 200 контейнерных площадок, посадили около 5 тысяч деревьев и кустарников.

На такие субботники любят приходить и чиновники. С радостью берёт лопату даже мэр. А вы пойдёте?