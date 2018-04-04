Правительство Самарской области ожидает административная реформа

В целях совершенствования структуры регионального правительства, в Самарской области будет проведена административная реформа. Соответствующее распоряжение от 28 марта опубликовано на сайте областного правительства.

Согласно опубликованным данным, в Самаре будет создана рабочая группа по вопросам проведения административной реформы, которую возглавит врио первого заместителя председателя областного правительства Виктор Кудряшов

Совершенствование деятельности органов исполнительной власти планируется путем оптимизации структуры, штатной численности и расходов на их содержание. Реформа также затронет работу подведомственных региональному правительству учреждений и институтов развития. Согласно распоряжению, в органах исполнительной власти также планируется исключить дублирующие функции и осуществить переход на проектное управление.