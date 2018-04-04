В ЮЗАО появилась танцевальная студия для пенсионеров

Творческий коллектив «Танцуем вместе» создан в рамках городской программы активного долголетия на базе территориального центра социального обслуживания «Ломоносовский».

Работа танцевальной студии построены на волонтерской основе. Руководителем группы была единогласно выбрана Вера Костылева. Филолог по образованию, она работала в библиотечной системе и нередко появлялась в центре — проводила познавательные и развлекательные программы для посетителей ТЦСО. Выйдя на пенсию, женщина очень скоро поняла, что танцы — ее жизнь, а в новом коллективе пригодились и ее организаторские способности.

По словам художественного руководителя коллектива Нины Кондратьевой, репертуар студии в основном подбирается по интересам участников. Основным направлением стали историко-бытовые танцы — такие, к примеру, как «венгерский бальный», «вальс гавот», «русский лирический», «московскую кадриль», «па де грас», «вальс Людовика XV» и другие. Творческий коллектив «Танцуем вместе» уже выступал в центре культуры и искусства «Меридиан», в территориальном центре социального обслуживания «Ясенево» и даже в «Газпроме» — и везде ансамбль встречают овациями.

Руководитель отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ТСЦО «Ломоносовский» Вероника Семенова рассказал, что, помимо танцев, в рамках проекта активного долголетия в центре действуют также студии зумбы (танцевальная фитнес-программа на основе популярных латиноамериканских ритмов), английского языка и компьютерной грамотности. А вскоре к программе присоединятся и партнеры проекта — школы №№ 7, 117, 118, 1514, 1536, парк «Усадьба Воронцово», физкультурно-оздоровительный комплекс «Надежда» и образовательный комплекс «Юго-Запад». Они предложат москвичам в возрасте множество физических, творческих и образовательных активностей, среди которых — декоративно-прикладное творчество, языковая подготовка, дизайн и даже кулинарное искусство.