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Легендарный защитник КМНС ушел с поста вице-спикера Заксобрания Ямала
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Легендарный защитник КМНС ушел с поста вице-спикера Заксобрания Ямала 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сергей Харючи написал заявление на увольнение по собственному желанию. Уход с должности зампредседателя Заксобрания Ямала объяснили его выходом на пенсию.
Напомним, Сергей Харючи является легендарным ямальским политиком. С 2000 года он был председателем Госдумы автономного округа, а потом стал председателем Законодательного собрания ЯНАО. В 2016 году Харючи уступил эту должность Сергею Ямкину, а сам был избран вице-спикером окружного парламента. Кроме того, Сергей Харючи ранее трудился в должности президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Он известен тем, что представляет интересы коренных малочисленных народов Севера (КМНС).
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