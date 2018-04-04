Легендарный защитник КМНС ушел с поста вице-спикера Заксобрания Ямала 

Сергей Харючи написал заявление на увольнение по собственному желанию. Уход с должности зампредседателя Заксобрания Ямала объяснили его выходом на пенсию.
Напомним, Сергей Харючи является легендарным ямальским политиком. С 2000 года он был председателем Госдумы автономного округа, а потом стал председателем Законодательного собрания ЯНАО. В 2016 году Харючи уступил эту должность Сергею Ямкину, а сам был избран вице-спикером окружного парламента. Кроме того, Сергей Харючи ранее трудился в должности президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Он известен тем, что представляет интересы коренных малочисленных народов Севера (КМНС).