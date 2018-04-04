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Расстрел сотрудников YouTube устроила видеоблогер, обиженная на сервис
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Расстрел сотрудников YouTube устроила видеоблогер, обиженная на сервис 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Полиция города Сан-Бруно, где накануне в ходе стрельбы в офисе YouTube были ранены три человека, идентифицировала стрелявшую преступницу. Женщина, покончившая с собой до того как ее нашла полиция, оказалась 39-летней американкой иранского происхождения Насим Агдам:
The suspected shooter in today’s YouTube incident has been identified. Please see press release for details — https://t.co/Xvr2l9bB9s pic.twitter.com/NEBoX3WWK5
— San Bruno Police (@SanBrunoPolice) 4 апреля 2018 г.
Судя по сообщениям американских СМИ, причиной случившегося могла стать психологическая нестабильность стрелявшей, вызванная неудачами на почве видеоблогинга. Журналисты нашли в сети сайт Агдам, где она пыталась продвигать несколько YouTube-каналов на фарси, турецком и английском языках. Но все они, а также ее аккаунты в соцсетях, в настоящий момент деактивированы или удалены. На сайте Агдам жаловалась на несправедливое, по ее мнению, отношение видеохостинга к ее контенту.
"В этом мире нет свободы слова, и вас будут подавлять, если вы говорите правду, которую не поддерживает система. Видео [подавляемых таким образом] пользователей фильтруют и понижают [в поиске], чтобы люди почти не смотрели их видео!", — цитирует сайт Агдам, в настоящее время недоступный, издание Ars Technica. «Не существует равных возможностей для роста на YouTube или любом другом видеохостинге, твой канал будет расти [только] если они захотят!
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