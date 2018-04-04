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Подвинься, Ирина Шейк! Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обнажилась для откровенного черно-белого кадра
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Подвинься, Ирина Шейк! Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава обнажилась для откровенного черно-белого кадра 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Новое фото Варнавы по неприкрытой сексуальности вполне может посоперничать с черно-белыми ню-фотосессиями супермодели Ирины Шейк. В контрастном кадре полностью обнаженная Екатерина Варнава сидит, обхватив руками грудь и прикрыв пикантные места своими бесконечными ногами.
— поделилась Варнава, однако, что неудивительно, подписчики не спешат рассказывать о своих буднях, а засыпают комплиментами ее совершенное тело. «Природа лучший скульптор», «Просто шедевр!», «Ты идеальна», — пишут в комментариях фолловеры. А как тебе фигура российской комедиантки — может посоперничать с супермоделями мирового класса?
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Фото:Instagram
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