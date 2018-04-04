Глава Минобороны Индии высоко оценила отношения с Россией 

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Россия остаётся долгосрочным партерном Индии, страны продолжат координацию по глобальным и региональным вопросам, заявила в среду глава Минобороны страны Нирмала Ситхараман.
"Для нас Россия была и остается долгосрочным партнером и другом, с которым мы имеем привилегированное стратегическое партнерство. За прошедшие 70 лет Индия и Россия выстроили отношения взаимного доверия в самых различных областях. Поэтому мы приветствуем растущее российское влияние на глобальном уровне, продолжаем сотрудничество с Москвой по региональным и глобальным вопросам", — сказала министр, выступая на VII Московской конференции по безопасности.