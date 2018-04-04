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Четыре страны будут бойкотировать саммит ЕС из-за Косово
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Четыре страны будут бойкотировать саммит ЕС из-за Косово 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает болгарское агентство Novinite.
Премьер Сербии Ана Брнабич назвала присутствие в Косово на саммите Западных Балкан «политическим нонсенсом».
Решение Белграда участвовать в саммите будет зависеть от шагов Приштины относительно установления Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.
«Косово даже теоретически не может присутствовать на этом форуме как страна», — подчеркнула Брнабич.
Косово на саммите будет представлять президент Хашим Тачи, которого ранее обвиняли в преступлениях против человечности, торговле людьми, их органами, убийствах.
Саммит также планируют бойкотировать Румыния, Кипр и Испания также несогласные сидеть за одним столом с Косово. Эти страны планируют принять участие в рабочем обеде за день перед саммитом, а на самом форуме будут представлены другие государства-члены ЕС.
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