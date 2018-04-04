Четыре страны будут бойкотировать саммит ЕС из-за Косово

Об этом сообщает болгарское агентство Novinite.

Решение Белграда участвовать в саммите будет зависеть от шагов Приштины относительно установления Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово.

«Косово даже теоретически не может присутствовать на этом форуме как страна», — подчеркнула Брнабич.

Косово на саммите будет представлять президент Хашим Тачи, которого ранее обвиняли в преступлениях против человечности, торговле людьми, их органами, убийствах.