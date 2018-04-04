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Что вошло в обновленную версию приложения «МУЛЬТ»
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Что вошло в обновленную версию приложения «МУЛЬТ» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В приложении «МУЛЬТ» вышло большое обновление. Теперь в нем можно смотреть детские телеканалы и мультики на других языках.
Для всех пользователей с подпиской «МУЛЬТ», живущих на территории РФ, стали доступны 5 семейных телеканалов: МУЛЬТ, Мультимузыка, Ani, Tlum HD и Мама. Смотрите любимые каналы онлайн прямо с телефона или планшета! Для этого просто заходите в меню, в раздел «Каналы».
Также у подписчиков «МУЛЬТа» появилась возможность смотреть мультфильмы студии «Паровоз» на английском и испанском языке. А это и «Ми-ми-ми-мишки», и «Лео и Тиг», и «Сказочный патруль», и другие, любимые детьми хиты. Теперь можно совмещать развлечение и обучение, смотря уже выученные наизусть серии на другом языке. И как интересно услышать знакомые песенки на испанском, правда?
Чтобы включить мультик на другом языке, нужно зайти в меню «Настройки» и выбрать раздел «Язык». Но стоит иметь в виду, что при смене языка меню также становится иноязычным. Сменив настройки обратно, вы снова начнете смотреть все мультфильмы на русском.
Присоединяйтесь к дружной семье приложения «МУЛЬТ»!
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