Что вошло в обновленную версию приложения «МУЛЬТ»

В приложении «МУЛЬТ» вышло большое обновление. Теперь в нем можно смотреть детские телеканалы и мультики на других языках.

Для всех пользователей с подпиской «МУЛЬТ», живущих на территории РФ , стали доступны 5 семейных телеканалов: МУЛЬТ, Мультимузыка, Ani, Tlum HD и Мама. Смотрите любимые каналы онлайн прямо с телефона или планшета! Для этого просто заходите в меню, в раздел «Каналы».

Также у подписчиков «МУЛЬТа» появилась возможность смотреть мультфильмы студии «Паровоз» на английском и испанском языке. А это и «Ми-ми-ми-мишки», и «Лео и Тиг», и «Сказочный патруль», и другие, любимые детьми хиты. Теперь можно совмещать развлечение и обучение, смотря уже выученные наизусть серии на другом языке. И как интересно услышать знакомые песенки на испанском, правда?

Чтобы включить мультик на другом языке, нужно зайти в меню «Настройки» и выбрать раздел «Язык». Но стоит иметь в виду, что при смене языка меню также становится иноязычным. Сменив настройки обратно, вы снова начнете смотреть все мультфильмы на русском.

Присоединяйтесь к дружной семье приложения «МУЛЬТ»!

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