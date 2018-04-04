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Панков предложил провести «инвентаризацию» богачей в районах
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Панков предложил провести «инвентаризацию» богачей в районах 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Депутата госдумы Николая Панкова глубоко задело пассивное отношения бизнесменов в регионах к благотворительности. В своем телеграм-канале он не раз сетовал на нежелание толстосумов поддерживать общественные идеи, помогать нуждающимся.
— Еще раз вернусь к былому. У нас в области четыре миллиардера и 7711 миллионеров. С главами наших Заволжских районов подумали. Почему богатым не провести регистрацию в этих районах. Один подоходный налог милллиардера мог составить, наверное, половину бюджетов этих районов. Зато гордость и реализация их амбиций была бы реализована. В хорошем смысле слова. Они вложились бы туда, откуда начинается Россия. Вот и губернатору поддержка была неплохая, — предложил Панков.
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