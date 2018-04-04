СМИ Германии: Россия — демон или опора мирового порядка?

После инцидента в Солсбери в СМИ началась беспрецедентная кампания по демонизации России . Ведущие издания втолковывали читателям, что это могла сделать только Россия, которая «аннексировала Крым », «развязала войну на востоке Украины » и «поддерживает режим диктатора Асада». На Россию возлагалась вина и за катастрофу малайзийского боинга на востоке Украины.

Основная мысль большинства публикаций прошедшей недели — Москва не содействует разъяснению дела. «Вместо того чтобы оказать конструктивную помощь, политическая элита страны и подконтрольные государству СМИ распространяют ложь о том, кто стоит за покушением на Сергея Скрипаля , — писал »Шпигель" (29.03). — То Скрипаль покончил с собой, то в Советском Союзе никогда не разрабатывали боевое отравляющее вещество «Новичок», которым, по британским данным, отравили Скрипаля, то им обладали, но все уничтожили, то этим веществом располагают и другие страны, в том числе Великобритания США ».

«Это известная стратегия, которую Россия использовала при аннексии Крыма и после катастрофы малайзийского боинга MH17. Прежде всего она призвана привести в смятение. В итоге кажется, что ничего больше непонятно, и вопрос о роли России теряется в каком-то тумане полуправды», — подчеркнул «Шпигель».

«Конечно, в деле Скрипаля безошибочно угадывается почерк России. У кого, кроме путинской спецслужбы, мог быть мотив для покушения, и кто мог обладать необходимым для него боевым отравляющим веществом?» — рассуждала «Франкфуртер нойе прессе» (03.04). А то, что Москва отрицает свою причастность, газета объяснила просто: «Такая тактика хорошо известна по событиям недавнего прошлого». Все-таки газеты хватило на то, чтобы сказать следующее: «Четких доказательств до сих пор нет, поэтому реакция Великобритании и единое выступление более 25 западных стран кажутся преждевременными».

Медиа с удовольствием рассуждали о единстве ЕС и «беспрецедентной солидарности» с Лондоном. Как отмечалось в сюжете телеканала АРД (27.03), «более 20 стран, считающие, что за отравлением Скрипаля стоит Москва», выслали российских дипломатов. При этом отсутствие доказательств причастности России комментаторов совершенно не смущает, равно как и «высокая доля вероятности», на которую ссылается ЕС, когда говорит об ответственности Москвы за инцидент в Солсбери.

Греции, Кипр и Отказ ряда стран, в том числе Австрии Мальты , выслать российских дипломатов, вызвал недовольство ведущих изданий. «Гармония быстро улетучилась», — отметила в этой связи влиятельная «Цайт» (29.03). «К нейтральному статусу Австрии», на который сослались в Вене , «с удовольствием прибегают» тогда, когда нет других аргументов, говорилось в публикации. «Любой знает, что нейтралитет в его классической форме устарел, однако он хорошо воспринимается населением. А теперь мнимый нейтралитет предпочли европейской солидарности», — посетовала газета.

Гельмута Коля. Примечательно, что целый ряд политиков и экспертов призвал Запад прекратить эскалацию и наладить диалог с Россией. Об этом в интервью радиостанции «Дойчландфунк» (01.04) говорил Хорст Тельчик (Horst Teltschik), бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и советник экс-канцлера Германии

С призывом «искать конструктивный диалог с Россией и не раскручивать спираль эскалации» выступил и уполномоченный федерального правительства по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер (Gernot Erler). По его словам, в том, что касается дела Скрипаля, «Германия испытывала давление и была вынуждена проявить солидарность с Великобританией». Эрлер также подчеркнул, что «необходимо для начала сформулировать, каковы конкретные ожидания по делу Скрипаля, связанные с Россией. Сейчас это не совсем понятно» («Дойчландфунк», 29.03).

О том, что «Россия не пойдет на компромиссы из-за дипломатических санкций», предупредил Штефан Майстер (Stefan Meister), руководитель Центра имени Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы, России и Средней Азии при Германском обществе внешней политики («Цицерон», 30.03).

«Благоразумия в обращении с Россией» потребовал председатель Германо-Российского форума, бывший премьер-министр федеральной земли Бранденбург Маттиас Платцек (Matthias Platzeck) («Штерн», 27.08)

Йоханн Михаэль Мёллер (Johann Michael Möller), координатор рабочей группы по СМИ форума «Петербургский диалог» и экс-директор радиовещания МДР, напомнил об «особой ответственности Германии в отношении России, которой мы должны быть благодарны за объединение нашей страны» (Der Tagesspiegel, 29.03).

Тем временем первого апреля многие СМИ распространили информацию о том, что глава МИД Германии Хайко Маас (Heiko Maas) «проявил готовность к диалогу с Россией, несмотря на дипломатический кризис». В частности, в комментарии телеканала ЦДФ (01.04) под заголовком «Маас протягивает России руку» приводились слова министра о том, что «в последние годы из-за действий России, несомненно, было утрачено очень много доверия. Тем не менее Россия нужна нам как партнер, например в деле решения региональных конфликтов, вопросов разоружения, а также как важная опора многополярного мирового порядка».

Интерес к судьбе проекта «Северный поток — 2» подогрел тот факт, что Германия выдала разрешение на строительство участка газопровода в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Несколько изданий процитировали слова депутата Европарламента от фракции «Зеленых» Райнхарда Бютикофер (Reinhard Bütikofer) о том, что федеральное правительство «продавливает» проект «против европейских соседей Германии», хотя он наносит ущерб в экологическом и энергетическом плане, а также с точки зрения безопасности» («Вестен», 31.03).

По словам депутата, тем самым правительство оказывает «медвежью услугу» Германии. Кремль усиливает «свое агрессивное давление на ЕС», и на таком фоне новый газопровод становится угрозой, поскольку может привести к усилению энергетической зависимости Европы от России, заявил Бютикофер.

Между тем федеральное правительство не желает ничего слышать о политической составляющей проекта и оправдывает его как «абсолютно частноэкономический план», поддерживаемый энергетическим сектором, писала «Вестфелише рундшау» (31.03).

Как подчеркнул сам оператор проекта «Северный поток — 2» «Норд стрим АГ» (Nord Stream AG), во время процедуры выдачи разрешения было доказано, что в будущем газопровод приведет к уменьшению недостатков в поставках топлива в Европу, усилению энергетической безопасности, а также обеспечит конкуренцию на европейском газовом рынке.

«Сторонники проекта аргументируют тем, что он обеспечивает энергетическую безопасность и тем самым укрепляет позиции Германии и Европы, а его противники рассуждают о расколе и ослаблении ЕС», — говорилось в сюжете телеканала АРД (30.03). «В последнее время одним аргументом стало больше: говорят, что президент Путин не будет воспринимать европейцев всерьез, если они его, с одной стороны, наказывают, а с другой — намерены заключить с ним новые сделки».