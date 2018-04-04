Детский сад, или Ключ к дружной команде: самарцы рассказали, как относятся к юмору на работе

Чувство юмора может стать ключом к крепким отношениям в команде, а может и потопить сотрудника. Эксперты «Зарплата.ру» выяснили, шутят ли самарцы над коллегами и как разыгрывают друг друга на 1 апреля.

13% самарцев уверены, что не обладают чувством юмора, а 87% считают себя королями шуток. Десятая часть ответивших убеждены, что на работе стоит быть серьезными, а всё веселье нужно оставить для свободного времени. При этом 88% опрошенных юмор не раз выручал в рабочих ситуациях. Еще 2% считают, что шутки на работе приемлемы в разумных пределах.

Над коллегами подшучивает 87% самарцев, но 80% из них старается дозировать уровень юмора — только чтобы разбавить рабочую обстановку. А вот 13% максимально серьезны на работе. У 4% самарцев объектом шуток становится начальник, у 48% — коллеги в отделе, а треть считает, что смеяться стоит над собой.

Почти половина жителей города (45%) хоть раз разыгрывали коллег на 1 апреля. Но делали это, только если были уверены, что сотрудники их поймут. При этом 4% считают розыгрыши своим коньком, а 52%, напротив, говорят, что это детский сад.

В качестве первоапрельских шуток на работе самарцы называют переодевание, имитацию звонков начальника, постановку нереальных или юмористических задач, смешные служебные записки и удаленное управление компьютерами. Кто-то сделал плакат о том, что недавно вернувшийся из отпуска начальник прочитает лекцию « Стамбул — город контрастов». Хотя сам «лектор» ничего такого не планировал.

Тем не менее над каждым пятым ответившим ни разу не шутили коллеги, 7% злятся из-за шуток над ними, но зато 73% совершенно не против юмора в свой адрес.

Чаще других подшучивают над коллегами финансисты и бухгалтеры — 14%, на втором месте — юристы (13%), а замыкают тройку шутников IT-специалисты (10%).