Фастфуд продолжает борьбу с пластиком

Согласно статистике, в Соединенном королевстве каждый год используют более восьми миллиардов одноразовых пластиковых трубочек! Таким образом страна, которая активно борется с пластиком во главе с королевой, нанесла врагу еще один сокрушительный удар.

Несмотря на то, что в McDonald’s использовали трубочки, которые можно переработать, их решили заменить на бумажные. Но даже бумажные трубочки, будут выдаваться посетителю исключительно по его просьбе. Американская сеть быстрого питания далеко не одинока в своей борьбе. Лично королева запретила использовать пластик в обиходе общепита королевского двора. Другие гиганты фастфуда Wetherspoons, а также Pizza Express примкнули к McDonald’s и сократили использование пластика.