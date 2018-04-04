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Фастфуд продолжает борьбу с пластиком
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Фастфуд продолжает борьбу с пластиком 

ИнформУпак 1 час назад
Согласно статистике, в Соединенном королевстве каждый год используют более восьми миллиардов одноразовых пластиковых трубочек! Таким образом страна, которая активно борется с пластиком во главе с королевой, нанесла врагу еще один сокрушительный удар.
Несмотря на то, что в McDonald’s использовали трубочки, которые можно переработать, их решили заменить на бумажные. Но даже бумажные трубочки, будут выдаваться посетителю исключительно по его просьбе. Американская сеть быстрого питания далеко не одинока в своей борьбе. Лично королева запретила использовать пластик в обиходе общепита королевского двора. Другие гиганты фастфуда Wetherspoons, а также Pizza Express примкнули к McDonald’s и сократили использование пластика.
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