Бизнесмены Карелии помогут молодежи заработать свой первый миллион

Для активной молодежи Петрозаводска проведут 4-х часовой тренинг и расскажут об основах предпринимательства.

11 апреля в Петрозаводске пройдет финансовый квест «Первый миллион». Игра пройдет на площадках Корпорации развития РК и Национальной библиотеки РК.

Старт игры «Первый миллион» будет дан в Корпорации развития Карелии, где для участников пройдет четырехчасовой тренинг «Генерация бизнес идеи». Затем в Национальной библиотеке команды должны будут выполнить ряд заданий, результатом которых станет закрепление (или получение новых) знаний, создающих успешную основу для старта молодого предпринимателя. Знания касаются инвестиционного климата, финансовых услуг, страхования, кибербезопасности, возможности получения мер господдержки малому и среднему бизнесу.

Возглавят молодежные команды и помогут им пройти квест действующие бизнесмены республики, успешно ведущие свое дело.