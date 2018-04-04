Ещё
Сезон маломерной навигации в Приморье откроется 15 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон маломерной навигации в Приморье откроется 15 апреля 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Открытие навигационного сезона для маломерных судов на водных объектах в Приморье планируется 15 апреля. Соответствующее решение принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Решением комиссии также определены меры, которые необходимо предпринять до начала сезона в местах отдыха населения на водных объектах, в том числе — по безопасности детей.
Так, Главному управлению МЧС России по Приморскому краю рекомендовано до 30 июня провести освидетельствование баз для стоянок маломерных судов, мест организованного массового отдыха на водных объектах края, а до 31 мая совместно с департаментом гражданской защиты организовать взаимодействие привлекаемых сил и средств спасания на воде к проведению спасательных работ на водных объектах.
Главам муниципальных образований Приморья поручено до 18 мая определить сроки купального сезона, места организованного купания и отдыха населения на водных объектах, привести их в соответствие с установленными правилами требованиями к пляжам и местам массового отдыха у воды, обеспечить безопасность населения на пляжах и местах массового отдыха у воды. Также муниципальные власти должны провести занятия с учащимися о мерах по обеспечению безопасности на водных объектах и пляжах.
Места несанкционированного купания населения в Приморье будут оборудованы информационными и предупреждающими знаками, баннерами о запрете и опасности купания.
АиФ-Владивосток: последние новости
Бизнесмены Приморья договорились о сотрудничестве с Южной Кореей Более 60 будущих врачей и учителей нашли работу на Дне карьеры в Приморье «Лермонтовский ГОК» завершит наладку нового оборудования в апреле
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив755
Шойгу предупредил о новой угрозе97
Путин заявил о полном разгроме ИГ247
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России29
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение