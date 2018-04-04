В Уфе возьмут под охрану долгострой, где погибла 20-летняя студентка Гузель Газетдинова

Власти республиканской столицы обратили внимание на долгострой, стоящий в центре города. За десятиэтажным зданием на Кирова 43/2 намерены следить, чтобы не допустить несчастных случаев.

На объекте прошло совещание с главой районной администрации и представителями республиканских комитетов по стройнадзору, гражданской защите и профилактике правонарушений. Власти города заметили, что долгострой даже не огорожен, в заброшенное здание может проникнуть всякий желающий. По правилам строительства площадку должен охранять застройщик, но он находится под следствием.

— Глава администрации предложил включить этот объект в маршрут патрулирования сотрудников управления общественной безопасности по Кировскому району, — сообщили в пресс-службе администрации города. — А представители управления земельных и имущественных отношений предложили расторгнуть с недобросовестным застройщиком договор аренды земли.

В этом здании нашли тело пропавшей студентки Гузель Газетдиновой. Девушку искали несколько недель, она, как считают следователи, могла покончить с собой. А в Кировском районном суде в конце марта вынесли приговор мошенникам-бизнесменам, которые обманули дольщиков этого дома на 307 миллионов рублей.